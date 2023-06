Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έκρηξη σε εργοστάσιο πυραύλων στην Άγκυρα, όπως ανέφερε σήμερα η αγγλόφωνη εφημερίδα Arab News, επικαλούμενη το Al Arabiya.

Σύμφωνα με τη Hurriyet, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως πέντε εργάτες έχουν σκοτωθεί και πως έχει ξεκινήσει έρευνα για το πώς έγινε το θανατηφόρο ατύχημα.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο τμήμα παρασκευής δυναμίτη και οι πρώτες εκτιμήσεις είναι πως έγινε κάποια χημική αντίδραση.

In #Ankara, an explosion occurred at the missile factory of the Mechanical and Chemical Industry Corporation.

A fire started after the explosion. There are dead. pic.twitter.com/9hgJcRyquM

— NEXTA (@nexta_tv) June 10, 2023