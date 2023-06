Τζο Μπάιντεν: Είχε νέο ατύχημα – Χτύπησε το κεφάλι του βγαίνοντας από ελικόπτερο

Νέο ατύχημα είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Μετά την πτώση του έπειτα από ομιλία του στην ακαδημία της Πολεμικής Αεροπορίας την Πέμπτη (1/6), ο Αμερικανός ηγέτης χτύπησε το κεφάλι του καθώς έβγαινε από το ελικόπτερο Marine One που τον μετέφερε.

TOUGH WEEK: President Biden hits head exiting Marine One hours after getting ‘sandbagged’. https://t.co/e3QzV8ZDGc pic.twitter.com/iJKD2VNRdR

— Fox News (@FoxNews) June 2, 2023