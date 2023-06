Η Ουκρανία βομβάρδισε το λιμάνι Μπερντιάνσκ στην Αζοφική Θαλασσα σύμφωνα με Ρώσο αξιωματούχο

Αξιωματούχος που διορίστηκε από τη Ρωσία στην περιοχή Ζαπορίζια της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα, ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις βομβάρδισαν τη Ρωσική πόλη-λιμάνι Μπερντιάνσκ στην Αζοφική Θάλασσα και πως έχει αναφερθεί ο τραυματισμός εννέα ανθρώπων.

"Οι πληροφορίες για τις απώλειες αποσαφηνίζονται", δήλωσε ο Βλαντίμιρ Ρογκόφ στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. Ανήρτησε δε βίντεο, που φαίνεται να δείχνει μεγάλο σύννεφο γκρίζου καπνού να υψώνεται από σημείο κοντά στην περιοχή του λιμανιού. Το Reuters μπόρεσε να επιβεβαιώσει, πως η τοποθεσία που γυρίστηκε το βίντεο είναι το Μπερντιάνσκ, αλλά δεν μπορεί να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή την ημερομηνία που γυρίστηκε το βίντεο.

Major Ukrainian missile strike on the Port of Berdyansk (130 km away from the frontlines).

The UK’s decision to send Storm Shadow missiles to Ukraine continues to pay off.pic.twitter.com/Jcar2ESCPv

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 2, 2023