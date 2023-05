Κόσοβο: Έκρυθμη η κατάσταση – Στρατιώτες του ΝΑΤΟ αναπτύχθηκαν για την αντιμετώπιση ταραχών

Ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ καταδίκασε τις χθεσινές βιαιότητες «με τους εντονότερους όρους».

«Οι βίαιες πράξεις εναντίον στρατευμάτων @NATO_KFOR, πολιτών και αστυνομικών είναι απολύτως απαράδεκτες», έγραψε ο Μπορέλ στο Twitter.

The EU condemns today’s shocking violence in #Zvecan in the strongest possible terms.

The violent acts committed against @NATO_KFOR troops, media, civilians and police are absolutely unacceptable.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 29, 2023