Ανάρτηση με νόημα στο twitter

Η Ουκρανία χρειάζεται για να απελευθερώσει τα εδάφη της από τα ρωσικά στρατεύματα τέσσερις μοίρες (48 αεροσκάφη) αμερικανικών μαχητικών F-16, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας, με ανάρτηση της στο Twitter: "4 squadrons of F16s (48 aircraft) are exactly what we need to liberate our country from the aggressor".