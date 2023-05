Νότια Κορέα: Θρίλερ με αεροπλάνο του οποίου θύρα άνοιξε επιβάτης στη διάρκεια της πτήσης – Δείτε βίντεο

Ένας επιβάτης αεροπλάνου της Asiana Airlines άνοιξε σήμερα μια έξοδο κινδύνου κατά τη φάση της προσγείωσης, έκανε γνωστό στο Γαλλικό Πρακτορείο η νοτιοκορεατική αεροπορική εταιρεία, διευκρινίζοντας πως το αεροπλάνο προσγειώθηκε χωρίς πρόβλημα, αλλά επιβάτες χρειάσθηκε να νοσηλευθούν.

Το επεισόδιο σημειώθηκε τη στιγμή που το Airbus A321-200, με το οποίο ταξίδευαν σχεδόν 200 επιβάτες, πλησίαζε στην πίστα του διεθνούς αεροδρομίου της Ντέγκου, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 240 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της πρωτεύουσαν της Νότιας Κορέας, Σεούλ. Το αεροπλάνο βρισκόταν ακόμη σε ύψος περίπου 200 μέτρων από το έδαφος, όταν ένας επιβάτης, που καθόταν κοντά στην έξοδο κινδύνου, «άνοιξε χειροκίνητα τη θύρα θέτοντας σε λειτουργία το μοχλό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αντιπρόσωπος της νοτιοκορεατικής εταιρείας.

Το ξαφνικό άνοιγμα της θύρας αυτής προκάλεσε αναπνευστικά προβλήματα σε μερικούς επιβάτες, οι οποίοι μετά την προσγείωση μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, διευκρίνισε η Asiana Airlines, προσθέτοντας πως δεν υπάρχουν σοβαρά τραυματίες ούτε σημαντικές ζημιές. Το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap μετέδωσε πως νοσηλεύθηκαν εννέα άτομα. «Ο επιβάτης οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα για να γνωστοποιήσει τους λόγους για τους οποίους άνοιξε τη θύρα», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Σε σύντομο βίντεο του επεισοδίου, που μεταδόθηκε από το Yonhap, φαίνεται ο άνεμος να εισβάλλει από την ανοικτή θύρα εν πλήρη πτήσει, ενώ μέσα στην καμπίνα ο αέρας παίρνει το ύφασμα από τα προσκέφαλα των καθισμάτων και τα μαλλιά των επιβατών, ενώ μερικοί επιβάτες βγάζουν κραυγές. Σε άλλο βίντεο, που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο σφοδρός άνεμος φαίνεται να ταρακουνάει επιβάτες που κάθονται στη σειρά των καθισμάτων της εξόδου κινδύνου δίπλα στην ανοικτή θύρα.

Δύο εξ αυτών, οι οποίοι έχουν δεμένη τη ζώνη ασφαλείας, μορφάζουν καθώς ο άνεμος εισβάλλει, ενώ γαντζώνονται από τα μπράτσα των καθισμάτων τους και προσπαθούν να στραφούν προς την άλλη πλευρά από την ανοικτή θύρα. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Ντέγκου γύρω στις 12:40 μ.μ. (06:40 ώρα Ελλάδας) αφού είχε αναχωρήσει μία ώρα νωρίτερα από το νησί Τζέτζου, όπως φαίνεται στο πρόγραμμα πτήσεων του αεροδρομίου.

Door of Asiana Airlines plane opens in mid-air just before landing in South Korea; 9 people taken to hospital with breathing difficulties pic.twitter.com/rUI6LTRihj

— BNO News (@BNONews) May 26, 2023