Ιαπωνία: Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ – Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε στην ανατολική Ιαπωνία στις 19:03 (τοπική ώρα) την Παρασκευή (26/5) όπως μετέδωσε το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK. Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS), η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στο Τόκιο και τις γύρω περιοχές.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 26 χιλιόμετρα ντοπίστηκε 2 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ναρίτα και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 60 χιλιόμετρα.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για σημαντικές ζημίες επισημαίνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

ℹEvent wrap-up: today a M6.1 #earthquake (#地震) hit #Narita (#Japan) at 19:03:26 local time (UTC 10:03:26). Shaking was felt over 200km by approximately 14M people in Japan.

— EMSC (@LastQuake) May 26, 2023