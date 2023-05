Τίνα Τάρνερ: Έφυγε από τη ζωή η θρυλική τραγουδίστρια της ροκ

0

Πέθανε σε ηλικία 83 ετών μετά από μακρά ασθένεια

Συγκλονίζει τον καλλιτεχνικό κόσμο και έχει σκορπίσει θλίψη η είδηση ότι η Τίνα Τάρνερ έφυγε από την ζωή.

Η θρυλική τραγουδίστρια της ροκ πέθανε σε ηλικία 83 ετών.

Η Τάρνερ, που συχνά αποκαλείται και «Βασίλισσα του Rock ‘n’ Roll», ήταν μία από τις από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών, γνωστή για τις επιτυχίες της όπως το «What’s Love Got to Do with It» και το «The Best».

Σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπός της ανέφερε: «Η Τίνα Τέρνερ, η «Βασίλισσα του Rock'n Roll» πέθανε ειρηνικά σήμερα σε ηλικία 83 ετών μετά από μακρά ασθένεια στο σπίτι της στο Kusnacht κοντά στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Μαζί της, ο κόσμος χάνει έναν θρύλο της μουσικής και ένα πρότυπο».

Μίνι βιογραφικό

Η Τίνα Τάρνερ γεννήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 1939 στο Νάτμπους του Τενεσί των ΗΠΑ. Έγινε γνωστή στα τέλη της δεκαετίας του 1960 ως τραγουδίστρια του συγκροτήματος « Ike & Turner Revue», όμως στη συνέχεια ακολούθησε σόλο πορεία.

Η «βασίλισσα του Rock ‘N’ Roll» αφήνει πίσω της τρία παιδιά και τον σύζυγό της Erwin Bach. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2013. Στο παρελθόν υπήρξε παντρεμένη με τον Ike Turner, ο οποίος πέθανε το 2007. Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο μεγαλύτερος γιος της Turner, ο Ronnie, πέθανε σε ηλικία 62 ετών από επιπλοκές που προκλήθηκαν από καρκίνο του παχέος εντέρου.