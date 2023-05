Ρωσικό πολεμικό πλοίο δέχθηκε επίθεση από ουκρανικά θαλάσσια drones στη Μαύρη Θάλασσα

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε σήμερα, πως το ρωσικό πολεμικό πλοίο «Ivan Hurs» δέχθηκε επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα ταχύπλοα στη Μαύρη Θάλασσα, πλησιάζοντας στο Στενό του Βοσπόρου.

Σε ανακοίνωση που ανάρτησε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, το υπουργείο ανέφερε, πως το πολεμικό πλοίο προστάτευε τους αγωγούς αερίου TurkStream και BlueStream, που μεταφέρουν αέριο από τη Ρωσία στην Τουρκία, εν μέρει μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

«Όλα τα σκάφη του εχθρού καταστράφηκαν από πυρά από τον συνήθη οπλισμό ενός ρωσικού πλοίου 140 χλμ. βορειοανατολικά του Βοσπόρου», προστίθεται στην ανακοίνωση.

The Ministry of War of Russia reported an attack by naval drones on their reconnaissance ship "Ivan Hurs" near the Bosphorus. pic.twitter.com/LTSVudX0jk

— Getty (@region776) May 24, 2023