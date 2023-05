Μακρόν για Ζελένσκι: Η παρουσία του στη Σύνοδο Κορυφής μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι

Η παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Σύνοδο Κορυφής της G7 «μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι» για την Ουκρανία, είπε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στον ουκρανό ομόλογό του σήμερα κατά την έναρξη της διμερούς τους συνάντησης στη Χιροσίμα της Ιαπωνίας.

«Αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία» για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συζητήσει με τους συμμάχους του στην G7, αλλά και να υπερασπιστεί την υπόθεση της Ουκρανίας κατά της ρωσικής εισβολής με τους διάφορους ηγέτες των χωρών του Νότου που προσκλήθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής, υπογράμμισε ο Μακρόν μιλώντας στα αγγλικά με τον συνομιλητή του.

«Νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι» για την Ουκρανία, πρόσθεσε, υποσχόμενος επίσης στον ουκρανό πρόεδρο ότι η Γαλλία θα σταθεί δίπλα στο Κίεβο «μέχρι το τέλος».

«Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας», απάντησε ο Ζελένσκι, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Κατά την άφιξή του νωρίτερα σήμερα στη Χιροσίμα ο Ζελένσκι είχε διμερείς συναντήσεις με αξιωματούχους της G7 και έχει ήδη συνομιλήσει με τον ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι η Ινδία θα κάνει «ό,τι είναι δυνατό» για να επιλύσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, ο Πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα σχεδιάζει επίσης να συναντήσει τον Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής: «Έχει δείξει μεγάλη διαθεσιμότητα για διάλογο».

A plane in the colours of the French Republic has arrived in Hiroshima.

The Ukrainian delegation was on board. They arrived to the G7 to work with us and our partners.

For the victory of Ukraine.

For the return of peace in Europe. pic.twitter.com/fjGIj26Al6

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 20, 2023