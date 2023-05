Χάρισον Φορντ: Η συγκίνηση του για το χειροκρότημα από το κοινό στις Κάννες – Επιστρέφει για τελευταία φορά ο «Ιντιάνα Τζόουνς»

Ο Χάρισον Φορντ επέστρεψε ξανά στον ρόλο του «Ιντιάνα Τζόουνς» για την ταινία «Ιντιάνα Τζόουνς και ο Δίσκος του Πεπρωμένου» και καταχειροκροτήθηκε από το κοινό στις Κάννες, με τον ίδιο να ξεσπά σε δάκρυα.

Στα 80 του, πλέον, ο Φορντ, έλαβε τιμητικά τον Χρυσό Φοίνικα για την τεράστια καριέρα του, με το standing ovation στην αίθουσα να τον συγκινεί. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια ενός ποτ-πουρί βίντεο με τους ρόλους που υποδύθηκε, η αίθουσα ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

«Λένε ότι πριν πεθάνεις, βλέπεις ολόκληρη τη ζωή σου να περνάει σαν ταινία μπροστά από τα μάτια σου. Κι εγώ είδα τη ζωή μου να περνάει μπροστά από τα μάτια μου, ένα μεγάλο μέρος της, όχι ολόκληρη. Η ζωή μου είναι αυτή που είναι χάρη στην υπέροχη γυναίκα μου, που υποστήριζε πάντα το πάθος μου και τα όνειρά μου, κάτι για το οποίο της είμαι ευγνώμων», δήλωσε ο Φορντ απευθυνόμενος στη σύζυγό του, Καλίστα Φλόκχαρτ, με την οποία είναι μαζί από το 2002.

Harrison Ford received an honorary Palme d’Or for lifetime achievement at this year's Cannes Film Festival #THRNews pic.twitter.com/zn3FzVzYoE

— The Hollywood Reporter (@THR) May 19, 2023