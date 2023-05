Χάρι και Μέγκαν: «Φιάσκο» η… αλά Νταϊάνα καταδίωξη από παπαράτσι – Τι λέει ο οδηγός ταξί

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης με ανακοίνωσή της υποβαθμίζει τη σοβαρότητα της ανακοίνωσης του εκπροσώπου του πρίγκιπα Χάρι, περί σχεδόν «καταστροφικής» καταδίωξης από παπαράτσι.

Παπαράτσι ακολουθούσαν το ζευγάρι για περισσότερο από δύο ώρες στο Μανχάταν – «ξυπνώντας» μνήμες από τη μοιραία νύχτα της 31ης Αυγούστου του 1997, όταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα και ο Ντόντι Αλ Φαγέντ, έχασαν τις ζωές τους στο Παρίσι έπειτα από μια μοιραία καταδίωξη από παπαράτσι.

Ωστόσο στην περίπτωση του Χάρι και της Μέγκαν τα πράγματα δεν ήταν τόσο δραματικά όσο ισχυρίστηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης και του οδηγού ταξί που μετέφερε το ζευγάρι.

Αντιπρόσωπος του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ υποστήριξε πως το ζευγάρι υποβλήθηκε σε μια «αδυσώπητη καταδίωξη» από «μια ομάδα άκρως επιθετικών παπαράτσι» μετά την αποχώρησή του από μια εκδήλωση στην αίθουσα χορού Ziegfeld στο Midtown την Τρίτη το βράδυ. Μάλιστα, προσθέτοντας ένα πιο δραματικό τόνο στο περιστατικό ο εκπρόσωπος του ζεύγους είπε ότι η καταδίωξη αυτή θα μπορούσε να αποδειχθεί μοιραία επειδή οι παπαράτσι κινούνταν στο πεζοδρόμιο, περνούσαν με κόκκινο και τραβούσαν φωτογραφίες ενώ οδηγούσαν.

Ο δήμαρχος της πόλης Έρικ Άνταμς χαρακτήρισε το περιστατικό ως «απερίσκεπτο και ανεύθυνο», ενώ το συμβάν υποβάθμισε και η αστυνομία, περιγράφοντας μια κάπως ταραχώδη αλλά συνολικά ελεγχόμενη σκηνή.

