Εκλογές στην Τουρκία: Το τραγούδι της νίκης του Ερντογάν στο μπαλκόνι – Δείτε βίντεο

Ο Ερντογάν έκανε την ανατροπή και επικράτησε έναντι του αντιπάλου του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου στον πρώτο γύρο των εκλογών στην Τουρκία, συγκεντρώνοντας 49,39% με καταμετρημένο το 99.20% της επικράτειας. Ο Κιλιτσντάρογλου έφτασε στο 44,97%.

Μάλιστα, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης, ο Ερντογάν έκανε την «ομιλία του μπαλκονιού» και τραγούδησε: «Σε όσους ακούν και δεν ακούν. Σε όσους ρωτούν και σε όσους δεν ρωτούν. Εμείς τον αγαπάμε πολύ, τον αγαπάμε, τον αγαπάμε. Σε όσους ακούν και δεν ακούν. Σε όσους ρωτούν και σε όσους δεν ρωτούν. Εμείς τον αγαπάμε πολύ, τον αγαπάμε, τον αγαπάμε. Εμείς σας αγαπάμε πάρα πολύ».

Ο Ερντογάν δεν παρέλειψε να ειρωνευτεί τον Κιλιτσντάρογλου για τα βίντεο στην κουζίνα, λέγοντας «άλλοι είναι στην κουζίνα, εγώ είμαι στο μπαλκόνι της νίκης».

Can anyone translate for me this song that #Erdogan is signing at #AKP headquarters after the unofficial count was released showing he’s leading with real margin? This footage must become part of the State’s archives. #Turkey decides. #TurkeyElections

pic.twitter.com/e88ZKq3Qg3

— Mohamed Garad (@_MohamedGarad) May 14, 2023