Εκλογές στην Τουρκία: Ο Ερντογάν μοιράζει χρήματα σε παιδάκια – Δείτε βίντεο

Σε Γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης ψήφισε το πρωί της Κυριακής, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στις πιο κρίσιμες εκλογές στην Τουρκία των τελευταίων δεκαετιών.

Ο Τούρκος πρόεδρος, μαζί με την σύζυγό του, Εμινέ, περίμεναν υπονομευτικά τη σειρά τους έξω από το εκλογικό τμήμα ενώ οι κάμερες τους καταγράφουν.

Watch: Turkish President Recep Tayyip #Erdogan casts his vote in the presidential and parliamentary elections in Istanbul. #Turkey https://t.co/sS0gnYvMam pic.twitter.com/Q20VCNw7A0

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 14, 2023