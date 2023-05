Επίθεση σε αγωγό πετρελαίου κοντά στα ουκρανικά σύνορα καταγγέλλει η ρωσική Transneft

Επίθεση στον αγωγό πετρελαίου Druzhba κατήγγειλε η ρωσική εταιρεία πετρελαιαγωγών Transneft, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Η εταιρεία έκανε λόγο, σύμφωνα με το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο ΤΑSS και όπως αναμεταδίδει το Reuters, για τρομοκρατική επίθεση ενώ σημειώνει πως δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Ο αγωγός Druzhba, είναι ένας από τους μεγαλύτερους αγωγούς πετρελαίου στον κόσμο και ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα πετρελαιαγωγών στον κόσμο. Άρχισε να λειτουργεί το 1964 και παραμένει σε λειτουργία.

Μεταφέρει πετρέλαιο περίπου 4.000 χιλιόμετρα (2.500 μίλια) από το ανατολικό τμήμα της ευρωπαϊκής Ρωσίας σε σημεία στην Ουκρανία, τη Λευκορωσία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία, την Τσεχία, την Αυστρία και τη Γερμανία.

RU media: the Druzhba oil pipeline was attacked in the Bryansk Oblast of Russia, 150 kilometers from the border with Ukraine

The loading point of the Druzhba oil pipeline in the village of Sven was under fire. pic.twitter.com/415KxU8FwX

