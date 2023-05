Έκθεση στο Μουμπάι για την επιρροή της Ινδίας στην παγκόσμια μόδα – Δείτε εικόνες

0

Παρουσιάστηκαν περισσότερα από 140 εμβληματικά κοστούμια από κορυφαίους οίκους ραπτικής

Την επίδραση της Ινδίας στην παγκόσμια μόδα χαρτογραφεί η έκθεση «India in Fashion» που εγκαινιάστηκε τον περασμένο μήνα στο Μουμπάι, στο πολιτιστικό κέντρο Nita Mukesh Ambani.

Περισσότερα από 140 εμβληματικά κοστούμια από κορυφαίους οίκους ραπτικής όπως οι Christian Dior, Coco Chanel, Yves Saint Laurent και Cristóbal Balenciaga μαζί με δημιουργίες από προσωπικές συλλογές και από εξέχοντα μουσεία απ’ όλο τον κόσμο, όπως δάνεια από το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης (MET) συνθέτουν την έκθεση που εξερευνά την επιρροή των παραδοσιακών ινδικών υφασμάτων, ενδυμάτων και τεχνικών στη μόδα.

Μεγάλο μέρος της έκθεσης που θα διαρκέσει έως τις 4 Ιουνίου, βασίζεται στο βιβλίο «India in Fashion: The Impact of Indian Dress and Textiles on the Fashionable Imagination» του Χάμις Μπόουλς, παραγωγoύ, συγγραφέα και ειδικού ενδυματολόγου.

«Είτε πρόκειται για διάφανες μουσελίνες, ευφάνταστα εμπριμέ υφάσματα που σχεδιάστηκαν στη νοτιοανατολική ακτή της Ινδίας, είτε για sari και dhoti, είτε για τις εσάρπες του Κασμίρ, το θησαυροφυλάκιο των ινδικών παραδοσιακών λαϊκών και κλωστοϋφαντουργικών παραδόσεων έχει εμπνεύσει τις βασιλικές αυλές, την ευρωπαϊκή υψηλή ραπτική, οραματιστές σχεδιαστές, ακόμα και την παγκόσμια γρήγορη μόδα» αναφέρεται στην περιγραφή της έκθεσης που επιμελήθηκε ο Χάμις Μπόουλς και σχεδίασαν ο ενδυματολόγος και σκηνογράφος Πάτρικ Κίνμονθ και ο αρχιτέκτονας, Ρουσάντ Σροφ.

Στην έκθεση παρουσιάζονται επίσης έργα Ινδών σχεδιαστών, των Ritu Kumar, Tarun Tahiliani, Abu Jani Sandeep Khosla, Sabyasachi Mukherjee, Manish Malhotra.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, τα εκθέματα – δάνεια από άλλα Μουσεία είναι σαν διασημότητες. Το καθένα έφθασε στο πολιτιστικό κέντρο στο Μουμπάι συνοδεία ανθρώπων και ειδικός συντηρητής φροντίζει για την προστασία του. Η θερμοκρασία πρέπει να είναι απολύτως σταθερή, δεν μπορεί να υπάρχουν διακυμάνσεις, η υγρασία πρέπει να είναι ελεγχόμενη και έχουν ζητηθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές για τον φωτισμό.

Πρόκειται για την πρώτη έκθεση του είδους της στην Ινδία, στην οποία παρακολουθείται επίσης η γέννηση και η ανάπτυξη της σύγχρονης ινδικής κοινότητας μόδας, αναφέρεται σε ανακοίνωση του πολιτιστικού κέντρου Nita Mukesh Ambani.