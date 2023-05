Τουρκία – Εκλογές: Πέταξαν πέτρες σε ομιλία του Ιμάμογλου, εννέα τραυματίες

Συναγερμός σήμανε την Κυριακή (7/5) στην Τουρκία. Μόλις μία εβδομάδα πριν τις εκλογές σχεδόν δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν άγνωστοι πέταξαν πέτρες κατά τη διάρκεια ομιλίας στελέχους της αντιπολίτευσης στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, προβεβλημένο στέλεχος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), κατήγγειλε, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, πως άγνωστοι πέταξαν πέτρες εναντίον του, καθώς μίλαγε ανεβασμένος στην οροφή του λεωφορείου με το οποίο κάνει περιοδεία στη χώρα, στο πλαίσιο της εκστρατείας.

Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι που τον άκουγαν τραυματίστηκαν, τόνισε μέσω Twitter.

Το κόμμα έδωσε στη δημοσιότητα οπτικό υλικό με ανθρώπους τραυματισμένους στα κεφάλια.

Turkish citizens wounded as thugs throw stones at Istanbul Mayor during an opposition rally in #Erzurum, with police failing to intervene.

Turkish Interior Minister’s response?

Doesn’t even condemn the violence. Blames İmamoğlu for a ‘provocation’.

Grim times ahead. #Turkey pic.twitter.com/jlylIA8Zgv

— Melvyn Ingleby (@MelvynIngleby) May 7, 2023