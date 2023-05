Μακελειό στο Βελιγράδι: Στο σπίτι του 14χρονου δράστη βρέθηκε κατάλογος με τα ονόματα των στόχων του – Είχε και σχεδιάγραμμα του σχολείου

Η Σερβία έζησε χθες μια από τις χειρότερες ημέρες στη σύγχρονη ιστορία της εξαιτίας της ένοπλης επίθεσης και του μακελειού στο δημοτικό σχολείο «Βλάντισλαβ Ρίμπνικαρ» στο Βελιγράδι.

Ο 14χρονος, ο οποίος σκότωσε οκτώ μαθητές και έναν φύλακα ανακοινώθηκε ότι θα μεταφερθεί σε ψυχιατρική κλινική. Η μητέρα και ο πατέρας του αγοριού συνελήφθησαν.

Το Associated Press αναφέρει ότι δράστης είναι ο 14χρονος Kosta Kecmanovic που κατάγεται από οικογένεια γιατρών και χαρακτηρίζεται «καλός μαθητής», ενώ γνωστοί τον περιγράφουν ως «κλειστό χαρακτήρα».

Ο έφηβος πυροβόλησε τη δασκάλα του μέσα στην τάξη σχολείου στο Βελιγράδι, προτού ανοίξει πυρ εναντίον άλλων μαθητών και φρουρών ασφαλείας, σκοτώνοντας οκτώ μαθητές και έναν φύλακα, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας. Η επίθεση στο δημοτικό σχολείο «Βλάντισλαβ Ρίμπνικαρ» στο Βελιγράδι ήταν προσχεδιασμένη από τον έφηβο δράστη, ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ο διοικητής της αστυνομικής διεύθυνσης Βελιγραδίου Βεσέλιν Μίλιτς.

#Breaking School shooting in #Belgrade #Serbia . The shooter (14yrs old) already had kill list and school floor plan prepared in advance. #schoolshooting #school pic.twitter.com/VDyJicfKHZ

