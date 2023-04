Ανησυχία στην Τουρκία για τον Ερντογάν: Ακυρώνει δημόσιες εμφανίσεις του μετά την ξαφνική αδιαθεσία που ένιωσε on air

O Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ακύρωσε τις σημερινές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας ύστερα από σύσταση των γιατρών, καθώς και τις δημόσιες εμφανίσεις του μετά την αδιαθεσία που αισθάνθηκε χθες το βράδυ.

Ο Ερντογάν ένιωσε χθες ξαφνική αδιαθεσία την ώρα ζωντανής του συνέντευξης στο τηλεοπτικό δίκτυο KANAL 7. Ο Τούρκος πρόεδρος μιλούσε ακούστηκαν φωνές: «Ω Θεέ μου» εντός του προεδρικού μεγάρου και άμεσα ο δημοσιογράφος ζήτησε να πάνε σε διαφημίσεις με αποτέλεσμα το πρόγραμμα διακόπηκε απότομα.

Περίπου μετά από 10 λεπτά ο Ερντογάν εμφανίστηκε εκ νέου και ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές, τονίζοντας πως είχε κάποια στομαχική διαταραχή λόγω της κούρασης του προεκλογικού αγώνα.

Η συνέντευξη του προέδρου της Τουρκίας ολοκληρώθηκε μετά από λίγα λεπτά, καθώς ο ίδιος ήταν εμφανώς καταβεβλημένος.

