Πακιστάν: Εκρήξεις σε κτίριο της αντιτρομοκρατικής – Αναφορές για 13 νεκρούς και τουλάχιστον 50 τραυματίες

Εκρήξεις πυρομαχικών αποδιδόμενες σε βραχυκύκλωμα χθες Δευτέρα (24/4) σε κτίριο της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας του Πακιστάν είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν τουλάχιστον άλλοι 50, σύμφωνα με τις αρχές, που αρχικά έκαναν την υπόθεση πως επρόκειτο για βομβιστική επίθεση.

Οι εκρήξεις «στο εσωτερικό» κτιρίου στην Καμπάλ, κοιλάδα Σαβάτ (βορειοδυτικά), προκάλεσαν την «πλήρη κατάρρευση» του, είπε ο Χαλίντ Σοχάιλ, αξιωματικός της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας του Πακιστάν.

#BREAKING: At least seven people were killed and dozens injured in an attack inside a counter-terrorism police station in Pakistan, causing the building to collapse, officials said.#Pakistan #kabal #swat #PakistanBlast #BreakingNews pic.twitter.com/uDi2u9V1cZ

— JUST IN | World (@justinbroadcast) April 24, 2023