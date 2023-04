Καρκίνος των οστών: Αυτά είναι τα 5 προειδοποιητικά σημάδια – Τι ποσοστό επιβίωσης έχει

0

Μπορεί να επηρεάσει άτομα οποιασδήποτε ηλικίας, προκαλώντας κόπωση και σπασμένα κόκαλα

Μπορεί να θεωρείται σπάνια ασθένεια ο καρκίνος των οστών, ωστόσο σκοτώνει χιλιάδες κόσμο κάθε χρόνο σε όλο τον πλανήτη. Η ασθένεια μπορεί να χτυπήσει σε οποιαδήποτε ηλικία, προκαλώντας κόπωση, σπασμένα οστά και δυσκολία στο περπάτημα.

Έχει ποσοστό επιβίωσης 55% σύμφωνα με τη φιλανθρωπική οργάνωση Cancer Research UK.

Στο πλαίσιο αυτό, η MailOnline αποκαλύπτει τα 5 προειδοποιητικά σημάδια του καρκίνου των οστών με αφορμή τον θάνατο του κριτή του Dancing with the Stars και θρύλου του Strictly Come Dancing, Λέν Γκούντμαν, ο οποίος πέθανε το Σαββατοκύριακο μετά από μάχη με την συγκεκριμένη ασθένεια.

Οστικός πόνος

Ο επίμονος πόνος στα οστά είναι ένα από τα πιο κοινά σημάδια καρκίνου των οστών. Αυτός ο πόνος συχνά συνεχίζεται τη νύχτα και όταν ξεκουράζεστε και μπορεί να αισθανθείτε χειρότερα κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Συνήθως αναπτύσσεται στα μακρά οστά των ποδιών ή των άνω βραχιόνων, αλλά μπορεί επίσης να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε οστό του σώματος.

Στα παιδιά, αυτό το σύμπτωμα συχνά συγχέεται με αυξανόμενους πόνους ή διάστρεμμα,

Προβλήματα κίνησης

Η δυσκολία στην κίνηση ή το περπάτημα με ένα πόδο, αποτελεί άλλο ένα κοινό σημάδι καρκίνου των οστών, σύμφωνα με το Cancer Research UK.

Αυτό συμβαίνει επειδή ο καρκίνος μπορεί να επηρεάσει μια άρθρωση, η οποία μπορεί στη συνέχεια να περιορίσει την κίνηση στα άκρα.

Μπορεί επίσης να προκληθεί από έναν όγκο στη σπονδυλική στήλη που μπορεί να πιέσει τα νεύρα.

Αυτή η πάθηση είναι γνωστή ως συμπίεση του νωτιαίου μυελού και μπορεί να προκαλέσει μούδιασμα, μυρμήγκιασμα ή αδυναμία στα χέρια ή τα πόδια.

Σπασμένα οστά

Ο καρκίνος των οστών μπορεί επίσης να προκαλέσει κατάγματα σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ονομάζονται παθολογικά κατάγματα, αυτά μπορούν να προκληθούν από τον καρκίνο προκαλώντας εξασθένιση της δομής του ίδιου του οστού.

Πυρετός

Ένα άλλο λιγότερο κοινό σύμπτωμα του καρκίνου των οστών είναι η υψηλή θερμοκρασία, κοινώς ο πυρετός

Το Cancer Research UK λέει ότι η πολύ έντονη εφίδρωση, ιδιαίτερα τη νύχτα, μπορεί επίσης να είναι σημάδι καρκίνου.

Η εφίδρωση μπορεί να προκληθεί από ένα πλήθος αλλαγών που υφίσταται το σώμα ως αποτέλεσμα του καρκίνου, των ορμονικών αλλαγών ή μιας λοίμωξης, για παράδειγμα.

Κούραση

Το αίσθημα μεγαλύτερης κούρασης από το συνηθισμένο παρά τον καλό ύπνο είναι ένα άλλο πιθανό σημάδι καρκίνου των οστών.

Αυτή η κόπωση μπορεί να προκληθεί από τον φυσικό πόνο των οστών αφήνοντας τους ανθρώπους να αισθάνονται εξαντλημένοι.

Οι χημικές και ορμονικές αλλαγές που προκαλούνται από τον ίδιο τον καρκίνο μπορούν επίσης να διαδραματίσουν ρόλο στην πρόκληση κόπωσης.

Αυτός είναι εν μέρει ο λόγος για τον οποίο τα άτομα με προχωρημένο καρκίνο είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν επιδείνωση της κόπωσης.

Ένα άτομο με καρκίνο μπορεί επίσης να αισθάνεται κουρασμένο και ως γενική συνέπεια της αδιαθεσίας είναι να τρώει λιγότερο ή να είναι λιγότερο δραστήριο ή να παίρνει φάρμακα για να βοηθήσει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων.