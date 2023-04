Ρωσία: Κατά λάθος ρίψη βόμβας από μαχητικό αεροσκάφος στο Μπέλγκοροντ – Δύο γυναίκες τραυματίες

H Μόσχα ανακοίνωσε πως βόμβα έπεσε αθέλητα από αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας της Ρωσίας καθώς πετούσε πάνω από το Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, χθες Πέμπτη (20/4) το βράδυ, αφού οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για ισχυρή έκρηξη, η οποία τραυμάτισε δυο ανθρώπους και δημιούργησε πελώριο κρατήρα στο κέντρο της πόλης.

«Κατά τη διάρκεια πτήσης αεροσκάφους Su-34 των αεροδιαστημικών δυνάμεων πάνω από την πόλη Μπέλγκοροντ, σημειώθηκε αφύσικη πτώση πυρομαχικού της αεροπορίας», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, που αναμεταδόθηκε από ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, το συμβάν εκτυλίχθηκε περί τις 22:15 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη πετούν συχνά πάνω από την Μπέλγκοροντ, στο πλαίσιο της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», του πολέμου που εξαπέλυσε η Μόσχα εναντίον της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Τοπικοί αξιωματούχοι έκαναν λόγο για ισχυρή έκρηξη στο Μπέλγκοροντ νωρίτερα χθες βράδυ, διευκρινίζοντας πως τραυματίστηκαν δυο γυναίκες και δημιουργήθηκε πελώριος κρατήρας σε διασταύρωση στο κέντρο της πόλης.

«Έγινε μια έκρηξη», σημείωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Μπέλγκοροντ, ο Βιάτσελαβ Γκλάντκοφ, προσθέτοντας πως δημιούργησε κρατήρα με διάμετρο 20 μέτρα στη διασταύρωση κεντρικών οδικών αρτηριών της ομώνυμης πόλης.

Ο κ. Γκλάντκοφ διευκρίνισε πως μια γυναίκα διακομίστηκε σε νοσοκομείο με τραυματισμό στο κρανίο ενώ ότι προσφέρθηκαν περιποιήσεις σε μια δεύτερη επιτόπου.

«Κατοικίες υπέστησαν καταστροφές, το ωστικό κύμα προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα και στύλους ηλεκτροδότησης», πρόσθεσε μέσω Telegram.

Πρόσθεσε ότι ερευνητές και στελέχη του υπουργείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων έσπευσαν επιτόπου.

A Large Explosion has occurred in Belgorod, Russia leaving a large crater approximately 65 feet wide.

The surrounding area has been closed off.

