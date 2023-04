Viral βίντεο: Έκανε stream στο Twitch και έπεσε το ταβάνι στο κεφάλι του

Ένα τρομακτικό περισταστικό συνέβη σε streamer και ενώ βρισκόταν live στο Twitch. Ο γνωστός στον συγκεκριμένο χώρο Dylastein έβλεπε ένα match στο CS:GO και ξαφνικά έπεσε το ταβάνι του δωματίου του.

Το βίντεο έφερε στη δημοσιότητα το γνωστό Twitter account, Dexerto και δείχνει τον streamer την στιγμή που παρακολουθούσε έναν αγώνα από το γνωστό παιχνίδι της Valve να καταλαβαίνει ότι πέφτει το ταβάνι του δωματίου και έτρεξε να φύγει για να σωθεί.

Twitch streamer @dylastein had his house collapse behind him during a game of CS:GO pic.twitter.com/q4duWaonI1

Ο Dylastein βρισκόταν ζωντανά στο Twitch και το συγκεκριμένο βίντεο έγινε viral. Πάντως, ήταν τυχερός μέσα στην ατυχία του, καθώς όπως αποκάλυψε ο ίδιος λίγο πριν ξεκινήσει το live κοιμόταν και το κρεβάτι βρίσκεται ακριβώς πίσω από το γραφείο του.

He has tweeted since this happened a few days ago, and posted these photos of the aftermath. pic.twitter.com/pjK33znPSq

— Esports (@esports) April 10, 2023