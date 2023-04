Εμβρόντητος ο γιατρός με αυτό που βρήκε μέσα στον κόλπο μιας γυναίκας – Η αηδιαστική ανακάλυψη

Άναυδος έμεινε ένας γυναικολόγος στην Ονδούρα όταν ανακάλυψε μια κατσαρίδα να κρύβεται μέσα στον κόλπο μιας ασθενούς του. «Είπε ότι είχε κάτι ασυνήθιστο στον κόλπο της», δήλωσε ο Dr. Marco Cálix, γυναικολόγος με έδρα την Τεγουσιγάλπα, στο Jam Press για το απίθανο περιστατικό.

Ο γυναικολόγος είναι κάτι σαν γιατρός – σταρ στη διαδικτυακή γυναικολογική κοινότητα, καταγράφοντας συχνά τις πιο ασυνήθιστες ή σοκαριστικές περιπτώσεις που αντιμετωπίζει για τους περισσότερους από 386.000 ακολούθους του στο TikTok, όπου οι αναρτήσεις του έχουν συγκεντρώσει 1,2 εκατομμύρια likes.

Ωστόσο, ένα πρόσφατο ραντεβού έφερε τα πράγματα σε «εντελώς άλλο επίπεδο», δήλωσε ο Dr. Cálix. Ο γιατρός περιέγραψε πώς η ανώνυμη ασθενής, η οποία καταγόταν από μια αγροτική περιοχή της χώρας, έφτασε στην κλινική του «εξαιρετικά ανήσυχη, ταραγμένη και ιδρωμένη».

Εξήγησε ότι είχε πρόβλημα στον ύπνο της εξαιτίας κάτι «εξαιρετικά περίεργου» στον κόλπο της.

Gynecologist reveals most shocking thing he’s found in a vagina https://t.co/8aHZCgDvtb pic.twitter.com/OZF2mVZxKo

Μια εξέταση που ακολούθησε αποκάλυψε τον σοκαριστικό ένοχο πίσω από τη δυσφορία της γυναίκας. «Είδα ότι επρόκειτο για ένα έντομο», δήλωσε εμβρόντητος ο γυναικολόγος. «Στην πραγματικότητα, έπρεπε να βγάλω κάτι σαν κατσαρίδα».

Ήταν κάτι που έβλεπε για πρώτη φορά ο έμπειρος γιατρός, ο οποίος είχε ανακαλύψει στο παρελθόν τα πάντα, από προφυλακτικά μέχρι σεξουαλικά παιχνίδια, μέσα στα γυναικεία αναπαραγωγικά όργανα, σύμφωνα με τη New York Post.

Δεν είναι ακόμη σαφές πώς η κατσαρίδα -η οποία φέρεται να ήταν νεκρή πριν την αφαιρέσει- κατάφερε να καταλήξει εκεί κάτω.

Doctors find a cockroach in the VAGINA of woman in Honduras https://t.co/F5DBnd6JX0 pic.twitter.com/Dj3yQvfjjI

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 6, 2023