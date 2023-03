Μακελειό στο Τενεσί: Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή που η δράστης εισβάλλει στο σχολείο

Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή που η δράστης του μακελειού εισβάλει στο ιδιωτικό σχολείο έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία της πολιτείας του Τενεσί.

Τρεις μαθητές και τρεις ενήλικoι σκοτώθηκαν από τα πυρά της ενόπλης σε ιδιωτικό σχολείο στο Νάσβιλ. Η δράστης, μια 28χρονη, σκοτώθηκε από τους αστυνομικούς.

Το πρόσωπο που διέπραξε το νέο λουτρό αίματος σκοτώθηκε από αστυνομικούς που έφθασαν επιτόπου. Η αστυνομία ανακοίνωσε πως δράστρια ήταν μια διεμφυλική, 28 ετών, ονόματι Όντρεϊ Χέιλ, η οποία είχε καθαρό ποινικό μητρώο.

Μπήκε χθες το πρωί στο μικρό ιδιωτικό χριστιανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της πρωτεύουσας του Τενεσί «The Covenant School», οπλισμένη με δυο τουφέκια εφόδου και πιστόλι, πυροβολώντας γυάλινη πόρτα.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεν έκρυψε την αναστάτωσή του για το «άρρωστο» έγκλημα και διέταξε να κυματίζει μεσίστια η σημαία των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο και σε όλα τα ομοσπονδιακά κτίρια ως τη δύση του ηλίου την 31η Μαρτίου, σε απότιση φόρου τιμής στα θύματα.

Η βία με τη χρήση όπλων «κομματιάζει την ίδια την ψυχή του έθνους μας», σχολίασε από τον Λευκό Οίκο, καλώντας για ακόμη μια φορά το Κογκρέσο να απαγορεύσει την πώληση τουφεκιών εφόδου.

Ο ογδοντάρης δημοκρατικός πρόεδρος καλεί εδώ και καιρό το αμερικανικό κοινοβούλιο να απαγορεύσει, ή a minima να επιβάλει περισσότερους περιορισμούς, στην κατοχή όπλων που μπορούν να σκοτώσουν πολλούς μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, αλλά προσκρούει στην άρνηση της ρεπουμπλικανικής αντιπολίτευσης.

«Είμαι συγκλονισμένος κι έχει ραγίσει η καρδιά μου για τα τραγικά νέα από το σχολείο Κόβεναντ», ανέφερε μέσω Twitter ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μπιλ Χάγκερτι.

Ενώ η συνάδελφός του Μάρσα Μπλάκμπερν κάλεσε τους συμπολίτες της να «προσευχηθούν» για τα θύματα.

Active shooter Audrey Elizabeth Hale drove to Covenant Church/School in her Honda Fit this morning, parked, and shot her way into the building. She was armed with 2 assault-type guns and a 9 millimeter pistol. pic.twitter.com/mIk2pDmCwQ

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 28, 2023