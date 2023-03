Γιατί ο CEO των Starbucks θα κάνει βάρδια στα καφέ της αλυσίδας μία φορά τον μήνα

Ο Διευθύνων Σύμβουλος των Starbucks, Laxman Narasimhan, ανέλαβε το «τιμόνι» τη Δευτέρα και θα ηγηθεί της συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την Πέμπτη. Ωστόσο, ανακοίνωσε στους υπαλλήλους ότι θα κάνει βάρδια στα καφέ της αλυσίδας μια φορά τον μήνα, ενώ προηγήθηκε η εκπαίδευσή του για να μάθει πώς λειτουργεί η επιχείρηση.

«Για να μείνουμε κοντά στην κουλτούρα και τους πελάτες μας, καθώς και στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες μας, σκοπεύω να συνεχίσω να εργάζομαι σε καταστήματα για μισή μέρα κάθε μήνα και περιμένω από κάθε μέλος της ηγετικής ομάδας να διασφαλίσει επίσης ότι τα support centers θα μείνουν συνδεδεμένα και αφοσιωμένα στις πραγματικότητες των καταστημάτων μας, για συζήτηση και βελτίωση», έγραψε σε επιστολή προς τους εργαζόμενους το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα CNBC.

