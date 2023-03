Γαλλία: Βίντεο σοκ με αστυνομικό να χτυπάει διαδηλωτή και να τον ρίχνει αναίσθητο

Αστυνομικός καταγράφεται σε βίντεο να γρονθοκοπεί διαδηλωτή αφήνοντάς τον αναίσθητο, κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν, το βράδυ της Δευτέρας, στο Παρίσι.

Υπενθυμίζεται πως στη Γαλλία έχει ξεσπάσει ένα οργισμένο κύμα διαδηλώσεων μετά την απόφαση του Εμανουέλ Μακρόν να αυξήσει τα όρια συνταξιοδότησης κατά δύο χρόνια, στα 64 έτη, και μάλιστα με προεδρικό διάταγμα, καθώς αφού δεν συγκέντρωνε τις αναγκαίες ψήφους στο κοινοβούλιο αποφάσισε να το παρακάμψει.

Ο αστυνομικός φαίνεται να χτυπάει τον πολίτη στο πρόσωπο και στη συνέχεια αποχωρεί αφήνοντάς τον αναίσθητο. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα ο διαδηλωτής παρέμεινε αναίσθητος για περίπου πέντε λεπτά, όπως μεταδίδει το Reuters.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο ο επικεφαλής της αστυνομίας του Παρισιού, Λοράν Νουνιέζ, δήλωσε ότι, για το περιστατικό, θα διεξαχθεί έρευνα.

A French police officer punched and knocked down a protester in Paris during tense demonstrations against government plans to raise the retirement age pic.twitter.com/KzrfxSTlhk

— TRT World (@trtworld) March 21, 2023