Τέιλορ Σουίφτ: Κυκλοφορεί τέσσερα νέα τραγούδια εν όψει της περιοδείας The Eras Tour

Τα τρία από τα τέσσερα είναι επανεκτελέσεις

Με την περιοδεία της να ξεκινά σήμερα 17 Μαρτίου στο στάδιο «State Farm» στην Αριζόνα, η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) αποκάλυψε μέσω ενός story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την κυκλοφορία τεσσάρων νέων τραγουδιών της.

«Στο πλαίσιο του εορτασμού της περιοδείας The Eras, θα κυκλοφορήσω 4 τραγούδια που δεν είχαν κυκλοφορήσει στο παρελθόν απόψε τα μεσάνυχτα», έγραψε στο story της.

Τα τρία από τα τέσσερα τραγούδια είναι επανεκτελέσεις. Πρόκειται για το «Eyes Open», το «Safe & Sound» με τη συμμετοχή της Joy Williams και του John Paul White, και το «If This Was a Movie».

Το τέταρτο τραγούδι με τίτλο «All of the Girls You Loved Before» δεν έχει κυκλοφορήσει ξανά. Είχε ηχογραφηθεί για το άλμπουμ «Lover» το 2019 μετά την αποχώρησή της από τη δισκογραφική εταιρία Big Machine, όπως αναφέρει το Variety. Τον Φεβρουάριο το τραγούδι διέρρευσε και έγινε viral στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα οι θαυμαστές της να ζητούν την επίσημη κυκλοφορία του.

Με την έναρξη της περιοδείας από την πόλη Γκλέντεϊλ της Αριζόνα, ο δήμαρχος της πόλης αποφάσισε να μετονομάσει την πόλη σε «Σουίφτ», προς τιμή της καλλιτέχνιδος.