Λιβύη: Κοντά στα σύνορα με το Τσαντ βρέθηκαν οι 2,5 τόνοι ουρανίου που είχαν εξαφανιστεί

Οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ανατολικής Λιβύης που πρόσκεινται στον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, εντόπισαν δοχεία με ουράνιο, που είχαν εξαφανιστεί από μια εγκατάσταση στη Λιβύη, όπως αποκάλυψε την Τετάρτη ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας Τύπου των δυνάμεων της Ανατολικής Λιβύης, στρατηγός Χάλεντ αλ Ματζούμπ, σε μια ανακοίνωσή του ανέφερε, ότι βρέθηκαν 10 βαρέλια με ουράνιο κοντά στα σύνορα με το Τσαντ, σε απόσταση «μικρότερη των 5 χιλιομέτρων» από το σημείο όπου φυλάσσονταν. Ωστόσο, σε ένα βίντεο που δόθηκε ξεχωριστά στη δημοσιότητα από τον ίδιο, εικονίζονται εργάτες να μετρούν 18 βαρέλια.

