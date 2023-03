Ινδονησία: Πολύνεκρη τραγωδία από φωτιά σε σταθμό αποθήκευσης καυσίμων στην Τζακάρτα

Δεκαέξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που ξέσπασε σήμερα σε σταθμό αποθήκευσης καυσίμων, που λειτουργεί από την κρατική εταιρεία ενέργειας της Ινδονησίας Pertamina στην πρωτεύουσα Τζακάρτα, σύμφωνα με απολογισμό των πυροσβεστικών αρχών, που έλαβε γνώση το Reuters.

Σε πλάνα που κοινοποιήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία το Reuters δεν μπόρεσε να εξακριβώσει αμέσως, ακούστηκαν εκρήξεις, καθώς οι κάτοικοι πανικοβλήθηκαν και προσπάθησαν να τραπούν σε φυγή. Πλάνα από τηλεοπτικούς σταθμούς δείχνουν ανθρώπους σε κοντινές περιοχές να φεύγουν από τα σπίτια τους, να κουβαλούν τα υπάρχοντά τους και η φωτιά να καίει κάποια από τα σπίτια στην πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Το τηλεφωνικό κέντρο του κεντρικού πυροσβεστικού σταθμού στη Τζακάρτα είπε ότι έστειλε 31 μονάδες στην περιοχή Πλουμπάνγκ στη Βόρεια Τζακάρτα. Ο Σατριάντι Γκουναουάν, αξιωματούχος του πυροσβεστικού σταθμού στη Βόρεια Τζακάρτα, τόνισε στο ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο Kompas TV ότι η φωτιά άρχισε να επεκτείνεται στα γύρω σπίτια. Σύμφωνα με τον ίδιο, η φωτιά ξεκίνησε μετά τις 20:00 τοπική ώρα (15:00 ώρα Ελλάδας).

Η Pertamina ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι αιτίες υπό τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά τελούν υπό διερεύνηση.

JUST IN - Massive fire at fuel storage station belonging to state-owned energy company Pertamina at North Jakarta, Indonesia - multiple people dead. pic.twitter.com/ZfW8XqGyIR

— Trending News (@Trendings911) March 3, 2023