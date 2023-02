Ιράν: Συνετρίβη σε γήπεδο το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο υπουργός Αθλητισμού

Ελικόπτερο με 12 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Αθλητισμού του ΙράνΧαμίντ Σατζαντί, συνετρίβη σήμερα σε γήπεδο της επαρχίας Κερμάν, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Το ελικόπτερο συνετρίβη λίγο πριν από την προσγείωσή του σε γήπεδο ποδοσφαίρου, στην πόλη Μπαφτ του νοτίου Ιράν.

Ο ιρανός υπουργός Αθλητισμού διακομίστηκε σε νοσοκομείο με εγκεφαλική αιμορραγία, σύμφωνα με το Al Arabiya που επικαλείται ιρανικά δημοσιεύματα. Ωστόσο, ο Ισμαήλ Αχμαντί, σύμβουλος του υπουργού Αθλητισμού, υπέκυψε στα τραύματά του.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα, δήλωσε στο IRNA ο κυβερνήτης της επαρχίας Κερμάν, Μοχαμάντ-Μεντί Φαντακάρ.

Τον προηγούμενο μήνα, η ΕΕ είχε επιβάλει κυρώσεις σε βάρος του υπουργού Σατζαντί εξαιτίας της αιματηρής καταστολής των μαζικών διαδηλώσεων στο Ιράν μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί. Η 22χρονη πέθανε μετά τη σύλληψή της στην Τεχεράνη από την αστυνομία ηθών, κατηγορούμενη ότι παραβίασε τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα για τις γυναίκες στην Ισλαμική Δημοκρατία., μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

#BREAKING: A helicopter in #Iran carrying the sports minister Hamid Sajjadi who was recently sanctioned by the EU has crashed today. pic.twitter.com/GxjUw1gn2C

— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) February 23, 2023