Συναγερμός σήμανε πριν λίγη ώρα στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λονδίνο καθώς η Σκότλαντ Γιαρντ απέκλεισε την περιοχή και εκκενώνει το κτήριο.

Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ ζητήθηκε από το προσωπικό να μείνει «μακριά από τα παράθυρα».

Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο από ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο κτίριο τους δείχνουν να σκύβουν στο πάτωμα και να κάθονται με πλάτη στους τοίχους, καθώς και αστυνομικούς στο σημείο.

Currently on a security lockdown inside the US embassy, being told to stay away from windows 😬 pic.twitter.com/oKAkWGtVQv

— Anna Maslowicz (@annamazz) February 22, 2023