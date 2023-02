Πέθανε η θρυλική ηθοποιός Raquel Welch σε ηλικία 82 ετών

Ο παγκόσμιος κινηματογράφος θρηνεί την απώλεια μιας θρυλικής ηθοποιού. Η Αμερικανίδα ηθοποιός και sex symbol της δεκαετίας του 60, Raquel Welch πέθανε σε ηλικία 82 ετών μετά από σύντομη ασθένεια.

Το όνομα της Raquel Welch έγινε γνωστή διεθνώς ύστερα από τους από τους διαδοχικούς ρόλους της στις ταινίες Fantastic Voyage και One Million Years B.C. το 1966.

Μάλιστα, το εντυπωσιακό παρουσιαστικό της την «έχρισε» sex symbol και ανακηρύχθηκε μία από τις «100 πιο σέξι σταρ στην ιστορία του κινηματογράφου» σε ένα τεύχος του περιοδικού Empire το 1995, και κατατάχθηκε στην 3η θέση των «100 πιο σέξι σταρ του 20ού αιώνα» του Playboy.

Η ηθοποιός παντρεύτηκε 4 φορές κατά τη διάρκεια της ζωής της και συγκεκριμένα με τους: James Welch (’59-’64), Patrick Curtis (’67-’72), Andre Weinfeld (’80-’90) και Richard Palmer (’99-’04) – ενώ έκανε 2 παιδιά, την Tahnee και τον Damon Welch.

RIP to American cinema icon RAQUEL WELCH, who has died at the age of 82 💐 Famous for her back-to-back roles in movies FANTASTIC VOYAGE and ONE MILLION YEARS B.C., both in 1966, a generation came of age when she starred in 1972 classic KANSAS CITY BOMBER pic.twitter.com/bB8HwKKiQW

— Rhino Records (@Rhino_Records) February 15, 2023