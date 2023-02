Θαύμα στη Συρία: Μητέρα και το νεογέννητο μωρό της σώθηκαν δύο φορές μέσα σε τρεις μέρες

Μια μητέρα που γέννησε λίγο μετά τον φονικό σεισμό στη Συρία, διασώθηκε μαζί με το μωρό της δύο φορές μέσα σε τρεις μέρες και η ιστορία της μόλις είδε το φως της δημοσιότητας και κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σύμφωνα με το bbc.com, η Ντίμα βρισκόταν στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της όταν ο σεισμός της προηγούμενης Δευτέρας προκάλεσε την πτώση ενός μέρους του σπιτιού της, που βρίσκεται στα βόρεια της χώρας. Εκείνη, τραυματίστηκε ελαφρά και λίγο αργότερα έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι που το ονόμασε Αντνάν. Η γέννα πραγματοποιήθηκε σε νοσοκομείο στο Αφρίν, όμως η μητέρα και το νεογέννητο γύρισαν στο σπίτι τους το οποίο, ωστόσο, μετά από τρεις μέρες κατέρρευσε πλήρως.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν σωστικά συνεργεία με τους διασώστες να δίνουν μάχη για τον απεγκλωβισμό τους, ενώ το μωράκι μεταφέρθηκε σε κρίσιμη στο νοσοκομείο έχοντας υποστεί ίκτερο και σοβαρή αφυδάτωση. Επίσης, η μητέρα του είχε τραυματιστεί βαριά στα κάτω άκρα.

O παιδίατρος Abdulkarim Hussein al-Ibrahim είπε ότι ο μικρούλης ανταποκρίνεται καλά στη θεραπεία. «Η κατάσταση του Αντνάν… έχει βελτιωθεί σημαντικά», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Απλώς τον ταΐζουμε και παρέχουμε τις υπόλοιπες ανάγκες του μέσω ενδοφλέβιας αντιβίωσης», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Check out this video about Adnan and his family’s story highlighting the devastation caused by Syria's earthquake.#Syria #Syrian #syriaearthquake #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/hmvHotwQlP

— sams_usa (@sams_usa) February 13, 2023