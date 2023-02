0

Απεβίωσε σε ηλικία 94 ετών

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο Burt Bacharach, ο οποίος θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες της ποπ μουσικής.

Έγραψε διαχρονικές επιτυχίες όπως τα «I Say A Little Prayer», «Walk On By» και «What The World Needs Now Is Love», σημειώθηκε στην ΕΡΤ.

Ο Bacharach πέθανε την Τετάρτη στο σπίτι του στο Λος Άντζελες από φυσικά αίτια, δήλωσε η εκπρόσωπός του Tina Brausam.