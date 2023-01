Τσαντ: 20 νεκροί από σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό – Βίντεο με τον οδηγό του πούλμαν να παίζει με το κινητό του

Είκοσι άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες το βράδυ όταν επιβατικό λεωφορείο στο Τσαντ συγκρούστηκε με φορτηγό, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Το λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν 31 άνθρωποι, κατευθυνόταν από την πρωτεύουσα Ντζαμένα προς την ανατολική πόλη Αμπέσε. Το τροχαίο συνέβη κοντά στην πόλη Ουμ Χαντζέρ, τόνισε η κυβέρνηση.

«Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, τα αίτια που διαπιστώθηκαν είναι η μη τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας... υπερβολική ταχύτητα, υπερβολικό φορτίο, κόπωση και απροσεξία του οδηγού», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Το τροχαίο ακολούθησε δύο άλλα δυστυχήματα με επιβατικά λεωφορεία αυτόν τον μήνα στη Σενεγάλη, στα οποία σκοτώθηκαν 60 άνθρωποι, μετέδωσε το ΑΜΠΕ.

«Πρέπει να ενισχύσουμε την ευαισθητοποίηση για να αποτρέψουμε τον κίνδυνο ατυχημάτων», ανέφερε το υπουργείο Μεταφορών του Τσαντ.

Plus de 40 tchadiens(ennes)ont péri dans un accident de circulation. C’est le bus Abou islam qui transportait ces personnes. Toujours et toujours des accidents, avec des routes médiocres on peut s’attendre que à des telles scènes horribles. Paix à leurs âmes pic.twitter.com/xEOI2xLs5e

