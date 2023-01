Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο ενός Ισραηλινού άνδρα που κρατά από το 2014

Η ισλαμιστική Χαμάς έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα βίντεο με έναν Ισραηλινό τον οποίο κρατά από το 2014 στη Λωρίδα της Γάζας, με το παλαιστινιακό κίνημα να επιρρίπτει την ευθύνη της αιχμαλωσίας του άνδρα στον ισραηλινό στρατό.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο έγινε την ίδια ημέρα της ορκωμοσίας του νέου αρχηγού του ισραηλινού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, αφήνοντας ενδείξεις ότι η κίνηση αποτελεί μια προσπάθεια της Χαμάς να πιέσει το Ισραήλ να προβεί σε νέα ανταλλαγή κρατουμένων.

«Είμαι ο φυλακισμένος Αβέρα Μενγκίστου. Πόσο καιρό θα μείνω ακόμα εδώ, στη φυλακή; Μετά από πολλά και οδυνηρά χρόνια, πού είναι το κράτος και οι Ισραηλινοί;», διερωτάται ο Μενγκίστου μιλώντας στα εβραϊκά σε αυτό το βίντεο, που δεν έχει ημερομηνία και δημοσιεύτηκε από τη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς.

Ο άνδρας εμφανίζεται μπροστά από έναν λευκό τοίχο, μιλώντας για 10 δευτερόλεπτα.

🔴 #BREAKING: Hamas has published an undated video showing Israeli citizen Avera Mengistu alive in their custody pic.twitter.com/z3xdNZOqHY

