Σουηδία: Τούρκοι εισαγγελείς ξεκίνησαν έρευνα για βίντεο με κρεμασμένο ομοίωμα του Ερντογάν

Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον καταδίκασε σήμερα ένα βίντεο που ανήρτησε μια κουρδική οργάνωση που δείχνει ένα ομοίωμα του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να κρέμεται από τα πόδια από ένα σκοινί στη Στοκχόλμη.

Η σκηνοθεσία μιας "δήθεν εκτέλεσης ενός δημοκρατικά εκλεγμένου ξένου ηγέτη" είναι "εξαιρετικά σοβαρή", δήλωσε ο Κρίστερσον στο δίκτυο TV4. Το βίντεο, που ανήρτησε στο Twitter η Επιτροπή της Ροζάβα (όπως αποκαλούνται τα κουρδικά εδάφη στη βόρεια Συρία), μια οργάνωση που πρόσκειται στο Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), δείχνει την εκτέλεση του Ιταλού δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι το 1945, και μετά το ομοίωμα του Ερντογάν κρεμασμένο από τα πόδια στην άκρη ενός σκοινιού μπροστά στο δημαρχείο της Στοκχόλμης. "Η Ιστορία έδειξε ότι αυτό το τέλος έχουν οι δικτάτορες" αναφέρει το κείμενο που είναι τυπωμένο πάνω στο βίντεο.

Turkey summons Swedish ambassador over Erdogan puppet protest in Stockholm https://t.co/g7j8bIUBSn

Staffan Herrstrom, #Sweden’s ambassador to #Turkey, was summoned to the foreign ministry on Thursday and Ankara’s reaction was conveyed to him, a Turkish diplomatic source said. pic.twitter.com/SexoAmrzrn

