Αυστραλία: Ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα – 4 νεκροί και πολλοί τραυματίες

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τρεις ακόμη είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ υπάρχουν και άλλοι ελαφρότερα τραυματίες, μετά την πρόσκρουση στον αέρα δύο ελικοπτέρων και την πτώση του ενός στην πολιτεία Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, ανακοίνωσε ο επιθεωρητής της αστυνομίας Γκάρι Γουόρελ.

Το τραγικό δυστύχημα συνέβη κοντά στο τουριστικό πάρκο αναψυχής Sea World στην περιοχή του Gold Coast. Σύμφωνα με την πολιτειακή αστυνομία η πτώση ήταν συνέπεια της επαφής εν πτήσει που προηγήθηκε δευτερόλεπτα πριν μεταξύ των δύο ελικοπτέρων.

Το ένα ελικόπτερο προσγειωνόταν και το άλλο απογειωνόταν όταν ήρθαν σε επαφή με αποτέλεσμα το ένα να προσκρούσει στο έδαφος και το δεύτερο να καταφέρει να προσγειωθεί.

Οι νεκροί και οι τραυματίες επέβαιναν όλοι στο ίδιο ελικόπτερο.

A major emergency is unfolding at the Gold Coast #Broadwater near Sea World, after two helicopters collided. It's believed four people have died.#SeaWorld #GoldCoast #Queensland #Australia #HelicopterCrash pic.twitter.com/OkZlBzxhYC

