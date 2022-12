Λονδίνο: Πυρκαγιά σε πολυτελές εστιατόριο με εκατοντάδες πελάτες – Δείτε βίντεο

Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυτελές εστιατόριο του Μέιφερ το βράδυ της Παρασκευής. Δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στο λατινοαμερικάνικο εστιατόριο MNKY HSE στην Dover Street. Είκοσι πέντε πυροσβέστες κλήθηκαν για να την αντιμετωπίσουν.

Το εστιατόριο είναι δημοφιλές στο κοινό του Love Island, με τις διασημότητες να δειπνούν εκεί τον Αύγουστο μετά από ένα επεισόδιο επανένωσης.

Περίπου 300 άτομα βρίσκονταν στο εστιατόριο και απομακρύνθηκαν από το προσωπικό ασφαλείας.

Όλα τα άτομα καταγράφηκαν και η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου πιστεύει ότι δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί.

Mnky Hse London on fire before busiest weekend of the year #MnkyHse pic.twitter.com/DxLkhvYXm1

— Lance O’Neill (@SportBearz) December 17, 2022