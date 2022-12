Ο Ίλον Μασκ κατηγορείται για εργασιακό μεσαίωνα στο Twitter

Έρευνα στα κεντρικά γραφεία του Twitter πραγματοποιούν οι αρχές του Σαν Φρανσίσκο, μετά από καταγγελία ότι ο Ίλον Μασκ έχει μετατρέψει ορισμένους χώρους σε υπνοδωμάτια.

Σύμφωνα με τις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, τα γραφεία έχουν μετατραπεί σε «μικρά υπνοδωμάτια με περίπου τέσσερα έως οκτώ κρεβάτια ανά όροφο, ξέστρωτα στρώματα, μονότονες κουρτίνες και γιγαντιαίες οθόνες για τηλεδιασκέψεις», δήλωσαν εργαζόμενοι στο περιοδικό Forbes. Οι αλλαγές φαίνεται να είναι μέρος του σχεδίου του Μασκ για ένα «σκληροπυρηνικό Twitter», όπου οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν εντατικά και υπό πίεση, αφού ο νέος ιδιοκτήτης του Twitter απέλυσε σχεδόν το μισό προσωπικό του.

NEW: The BBC has obtained pictures of inside Twitter - rooms that have been converted into bedrooms - for staff to sleep in.

The city of San Francisco is investigating as it's a commercial building. pic.twitter.com/Y4vKxZXQhB

— James Clayton (@JamesClayton5) December 7, 2022