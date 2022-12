Βρετανία: Οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή για την σύζυγο Αμερικανού διπλωμάτη που σκότωσε σε τροχαίο 19χρονο μοτοσικλετιστή

Η σύζυγος ενός Αμερικανού διπλωμάτη καταδικάστηκε σήμερα σε φυλάκιση οκτώ μηνών με αναστολή επειδή σκότωσε έναν νεαρό Βρετανό σε τροχαίο δυστύχημα το 2019, σε μια υπόθεση που προκάλεσε ένταση στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Βρετανίας.

Η Αν Σάκουλας, η οποία εμφανίστηκε στη δίκη της μέσω βιντεοσύνδεσης από τις ΗΠΑ, κρίθηκε ένοχη για τον θάνατο του 19χρονου Χάρι Νταν, τον οποίο χτύπησε με το αυτοκίνητό της κοντά σε μια αμερικανική βάση, στη νότια Αγγλία, τον Αύγουστο του 2019. Εκείνη οδηγούσε στη λάθος λωρίδα και το όχημά της παρέσυρε το μηχανάκι του νεαρού.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Ντάνκναν Άτκινσον, η Σάκουλας, που είχε μαζί στο αυτοκίνητο τα δύο από τα τρία παιδιά της, παραδέχτηκε επί τόπου ότι ήταν δικό της το λάθος και ότι οδηγούσε στη λάθος λωρίδα. Αργότερα είπε στους αστυνομικούς ότι οδηγούσε «στην αμερικάνικη πλευρά».

Μετά το δυστύχημα, η οδηγός έφυγε για τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι είχε διπλωματική ασυλία και η Ουάσινγκτον αρνήθηκε να την εκδώσει στο Λονδίνο, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Έπειτα από δύο χρόνια αντιπαράθεσης με τις αμερικανικές αρχές, οι Βρετανοί εισαγγελείς πέτυχαν τελικά, τον Δεκέμβριο του 2021, να δικαστεί η Σάκουλας από δικαστήριο του Λονδίνου, χωρίς όμως να επιστρέψει στη Βρετανία.

Ανακοινώνοντας την απόφαση, η δικαστής έκρινε ότι η Αν Σάκουλας επέδειξε «πραγματική μεταμέλεια».

Εμφανώς συγκινημένη, κατά την έξοδό της από το δικαστήριο η μητέρα του Χάρι Νταν, Σαρλότ Τσαρλς, είπε στους δημοσιογράφους ότι, πέραν της καταδίκης, για την οικογένειά της «το σημαντικό ήταν να γίνει το σωστό, να φτάσουμε στο τέλος της δικαστικής διαδικασίας και αυτό έγινε».

Ο υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι, σε μια ανακοίνωσή του εξέφρασε την ελπίδα ότι η απόφαση θα επιτρέψει στην οικογένεια του Χάρι Νταν «να γυρίσει σελίδα».

Η καταδίκη της Σάκουλας σε φυλάκιση οκτώ μηνών με αναστολή 12 μηνών σημαίνει ότι θα οδηγηθεί στη φυλακή μόνο εάν διαπράξει κάποιο άλλο αδίκημα σε βρετανικό έδαφος εντός του επόμενου έτους.

