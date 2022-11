Βραζιλία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 11 τραυματίες από επίθεση σε δύο σχολεία – Βίντεο που σοκάρει

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 11 τραυματίστηκαν σήμερα στη Βραζιλία όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με όπλο σε δύο σχολεία στη νοτιοανατολική πολιτεία Εσπίριτου Σάντο, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Κακοποιοί» μπήκαν σε ένα σχολείο στο Αρακρούζ και ένας από αυτούς πυροβόλησε πολλούς δασκάλους που ήταν συγκεντρωμένοι, σκοτώνοντας δύο γυναίκες και τραυματίζοντας άλλες εννέα, δήλωσε ο δήμαρχος Λουίς Κάρλος Κουτίνιο στο ραδιοφωνικό δίκτυο CBN. Στη συνέχεια, με τα οχήματά τους πήγαν σε άλλο σχολείο, όπου μια έφηβη σκοτώθηκε από σφαίρες, ενώ δύο άτομα τραυματίστηκαν, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

🚨#UPDATE: Gunman opens fire at 2 schools in southeast #Brazil, killing at least 3 people and injuring 9 others before fleeing the scene

