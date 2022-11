Περού: Αεροσκάφος συγκρούστηκε κατά την απογείωσή του με πυροσβεστικό όχημα – Δείτε βίντεο

Ένα απίστευτο δυστύχημα σημειώθηκε στη Λίμα του Περού, όταν αεροσκάφος της εταιρίας LATAM που βρισκόταν στη φάση της απογείωσης, συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα, που μπήκε στον διάδρομο.

Αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθούν δύο πυροσβέστες, οι οποίοι βρίσκονταν μέσα στο όχημα, να πάρει φωτιά το φτερό και μέρος της ατράκτου και να χρειαστεί να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι επιβάτες.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

#LATAM #airplanecrash update. Looks like the Lima Airport tower failed to control the traffic on the runway. Fire truck and airplane on runway. pic.twitter.com/FQOVo3mE6T

— Dore (@Sharkpatrol32) November 18, 2022