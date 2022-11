Τραγωδία στην Λωρίδα της Γάζας: 21 νεκροί από πυρκαγιά στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσαν παλαιστίνιοι αξιωματούχοι.

Σε βίντεο που κοινοποίησαν χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνεται ένα κτίριο να έχει παραδοθεί στις φλόγες. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως άκουγαν κραυγές από τους εγκλωβισμένους που καλούσαν απεγνωσμένα σε βοήθεια, αλλά αδυνατούσαν να προσεγγίσουν το κτίριο που είχε γίνει παρανάλωμα του πυρός.

