Ιράκ: Κατασβέστηκε φωτιά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης – Δείτε το τρομακτικό βίντεο

Κατασβέστηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στην αίθουσα αναχωρήσεων του διεθνούς αεροδρομίου της Βαγδάτης, μετέδωσε το κρατικό ιρακινό πρακτορείο ειδήσεων INA.

Η φωτιά ξέσπασε στην καφετέρια της αίθουσας αναχωρήσεων, σε έναν τερματικό σταθμό του αεροδρομίου, και δεν επηρέασε το πρόγραμμα των πτήσεων, πρόσθεσε το INA.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, που «δεν επηρέασε την εναέρια κυκλοφορία», η οποία δεν διακόπηκε, πρόσθεσε αξιωματούχος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας χωρίς να διευκρινίσει τα αίτια που την προκάλεσαν.

Βίντεο που μεταδόθηκαν από ιρακινά μέσα ενημέρωσης έδειχναν φλόγες να φθάνουν μέχρι την οροφή, κοντά στα γκισέ για τον έλεγχο των εισιτηρίων και των αποσκευών σε έναν από τους τερματικούς σταθμούς.

Footages: A fire broke out at Baghdad International Airport.

Evacuation of passenger lounges close to fire at Baghdad Airport in Iraq. pic.twitter.com/7pCR228Z5v

— Iraqi Qahwa كهوة عراقية (@IraqiQahwa) November 15, 2022