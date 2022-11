Τουρκία: Πολύνεκρη έκρηξη στην «καρδιά» της Κωνσταντινούπολης – Δείτε βίντεο

Στο αίμα βάφτηκε ο πολυσύχναστος εμπορικός πεζόδρομος Ιστικλάλ στην περιοχή Μπέγιογλου κοντά στην πλατεία Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις 16:20 της Κυριακής.

Ο ίδιος ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνωσε ότι υπάρχουν τουλάχιστον έξι νεκροί και 53 τραυματίες. Την στιγμή της έκρηξης υπήρχε πολύς κόσμος στον πεζόδρομο και όπως καταγράφηκε σε βίντεο, επικράτησε πανικός.

Instabul One Dead others injured as Explosion hits busy street. pic.twitter.com/8Dp0gsuoBV

— Kev London (@kevlondon4) November 13, 2022