Η Ουκρανία χτίζει τείχος στα σύνορα με την Λευκορωσία – Δείτε εικόνες

Το Κίεβο ανακοίνωσε σήμερα ότι κατασκευάζει ένα ενισχυμένο από σκυρόδεμα τείχος και άλλες οχυρώσεις στα σύνορά της με τη Λευκορωσία, χώρα στενό σύμμαχο του Κρεμλίνου που η Μόσχα χρησιμοποίησε ως ορμητήριο για την εισβολή της στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Ο Κίριλο Τιμοσένκο, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, δήλωσε ότι ένα τείχος μήκους 3 χιλιομέτρων με συρματοπλέγματα έχει ανεγερθεί στην επαρχία Βολίν στα σύνορα με τη Λευκορωσία, η οποία σύμφωνα με το Κίεβο παραμένει απειλή. Σάκοι με άμμο και χαρακώματα έχουν επίσης τοποθετηθεί και δημιουργηθεί, είπε.

«Ο στόχος μας δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, αλλά δεν θα αποκαλύψουμε λεπτομέρειες», σημείωσε ο αξιωματούχος.

Συμπλήρωσε ότι άλλες εργασίες βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη στις περιοχές Ρίβνε και Ζιτομίρ που συνορεύουν επίσης με τη Λευκορωσία, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις.

Έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες με αξιωματικούς ασφαλείας να ξετυλίγουν συρματοπλέγματα δίπλα σε έναν τείχος που φαινόταν να έχει ύψος πάνω από δύο μέτρα, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας δήλωσε χθες στο Reuters ότι εξακολουθεί να υφίσταται απειλή από τη Λευκορωσία, αλλά ότι οι δυνάμεις εκεί βρίσκονται «σε παθητική θέση». Τα σύνορα της Ουκρανίας με τη Λευκορωσία έχουν μήκος πάνω από 1.000 χλμ.

#Ukraine is building a wall on the border with #Belarus

The photo was published by the Deputy Head of the Office of the Ukrainian President Kyrylo Tymoshenko.

A representative of the Presidential Office said that 3 km of the fence has already been built and work is continuing. pic.twitter.com/Jp3gd844sq

— NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2022