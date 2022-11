Διάγγελμα Μπάιντεν για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Ήταν καλή μέρα για την Δημοκρατία – Το «κόκκινο κύμα» δεν ήρθε ποτέ

0

Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος το 2024 - Πού κρίνεται η μάχη σε Γερουσία και Βουλή των Αντιπροσώπων με τους Ρεπουμπλικάνους του Τραμπ να έχουν το προβάδισμα

Σε μεγάλη μάχη εξελλίσεται ο έλεγχος της Γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ και η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται, Οι Ρεπουμπλικάνοι του Ντόναλντ Τραμπ είχαν την αίσθηση ότι θα σαρώσουν, όμως οι Δημοκρατικοί έχουν καταφέρει να περιορίσουν τις απώλειές τους.

Στο πλαίσιο αυτό είναι και το διάγγελμα του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά στην έναρξη της ομιλίας του: «Η δημοκρατία μας έχει δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια, αλλά οι Αμερικανοί μίλησαν με τις ψήφους τους. Δεν ξέρουμε όλα τα αποτελέσματα ακόμα, αλλά είμαι αισιόδοξος. Οι ψηφοφόροι έδειξαν τις ανησυχίες τους Είχαμε μια εκλογική διαδικασία χτες και είναι μια καλή ημέρα για τη Δημοκρατία. Αν και δεν ξέρουμε ακόμη τα αποτελέσματα από όλες τις Πολιτείες, πρέπει να σας πω πως το περιβόητο «κόκκινο κύμα» δεν ήρθε ποτέ. Ήταν, όμως, μια δυνατή ημέρα και για τους Δημοκρατικούς».

Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επισήμανε: «Θα πω περισσότερα το απόγευμα, όμως χάρη στους δημοσκόπους και τους εργαζόμενους, σε όλη τη διάρκεια της νύχτας, διασφαλίστηκε η αξιοπιστία της διαδικασίας ψήφισης, που είναι αναφαίρετο δικαίωμα. Η εκλογική διαδικασία δεν θα μπορούσε να είχε πραγματοποιηθεί και χωρίς τη συμμετοχή εκατομμυρίων που έκαναν τις φωνές τους να ακουστούν», προσέθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Είμαι έτοιμος να συνεργαστώ ακόμη και με τους Ρεπουμπλικάνους συναδέλφους μου, αλλά δεν θα επιτρέψω πολιτικές που οδηγούν σε αύξηση του πληθωρισμού, σε περαιτέρω όξυνση της κλιματικής αλλαγής ή στη συσσώρευση περισσότερου πλούτου στα υψηλά εισοδήματα. Η δική μου πολιτική εστιάζει στα μικρομεσαία και χαμηλά εισοδήματα», τόνισε ο Τζο Μπάιντεν.

«Κανένας που βγάζει κάτω από 4.000 δολάρια δεν πρόκειται να βρεθεί αντιμέτωπος με αύξηση της φορολογίας», δεσμεύτηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Το εκλογικό σώμα, μίλησε. Δεν επιθυμεί να βλέπει μια διαρκή εκλογική διαμάχη μεταξύ των κομμάτων. Νιώθω πλέον αισιόδοξος για το μέλλον της χώρας μας, αλλά και για τη νεολαία μας. Ποτέ δεν ήταν καλό το να στοιχηματίζει κάποιος εναντίον των ΗΠΑ κι αυτό πρέπει να γίνει σαφές».

«Θυμηθείτε ποιοι στο δ... είμαστε («Remember who the hell we are»), είμαστε οι ΗΠΑ» υπογράμμισε σε άλλο σημείο, αναφερόμενος στο μεγαλείο και τα επιτεύγματα του αμερικανικού έθνους. «Δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορούμε να κάνουμε» τόνισε.

Απέφυγε τις εκτιμήσεις για την έκβαση της μάχης μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών για τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ αναφέρθηκε και στη ρωσική αποχώρηση από τη Χερσώνα, τονίζοντας ότι τα στρατεύματα του Πούτιν αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο μέτωπο.

«Θέλω να είμαι ξανά υποψήφιος το 2024 - Να μην επανέλθει ο Τραμπ»

Ερωτηθείς ο Μπάντεν για τις προθέσεις του εν όψει των προεδρικών εκλογών του 2024, δεν έκρυψε την επιθυμία του να είναι εκ νέου υποψήφιος, ωστόσο είπε ότι θα συζητήσει με την οικογένειά του και θα αποφασίσει στις αρχές του 2023. Παράλληλα, όμως, τόνισε ότι αν ο Ντόναλντ Τραμπ κατέβει εκ νέου στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο, θα πρέπει να διασφαλιστεί, στο πλαίσιο του Συντάγματος, ότι δεν θα επανέλθει στην εξουσία.

Πού κρίνεται η μάχη σε Γερουσία και Βουλή των Αντιπροσώπων

Είναι χαρακτηριστικό ότι για να πάρει κάποιος την πλειοψηφία πρέπει να έχει 51 από τους 100 γερουσιαστές και το σκορ αυτή την στιγμή είναι 49-48 υπέρ των Ρεπουμπλικάνων, με τις εκλογές στην Τζόρτζια να χρειάζονται επαναληπτικό γύρο, αφού κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε πάνω από το 50% των ψήφων που απαιτείται.

Οι άλλες δύο Πολιτείες που θα κρίνουν τον έλεγχο στην Γερουσία είναι είναι η Νεβάδα και η Αριζόνα.

Πιο ξεκάθαρη είναι η κατάσταση στην Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν συγκεντρώσει τους 204 από τους 219 που χρειάζονται, ενώ οι Δημοκρατικοί του Τζο Μπάιντεν έχουν 187 βουλευτές μέχρι τώρα. Πάντως, στις ΗΠΑ λέγεται ότι οι Ρεπουμπλικάνοι πίστευαν ότι θα έχουν μεγαλύτερη διαφορά στην Βουλή των Αντιπροσώπων, έστω κι αν η πρόβλεψη είναι ότι θα την ελέγχουν.