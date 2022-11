Τζο Μπάιντεν για τις ενδιάμεσες εκλογές: Πρέπει να υπερασπιστούμε την Δημοκρατία

Πριν από το διάγγελμά του, που έχει οριστεί για τις 23:00 (ώρα Ελλάδας) απόψε, ο Τζο Μπάιντεν «ανέβασε» στο Twitter το πρώτο σχόλιό του για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο 80χρονος πολιτικός αναφέρθηκε στη Δημοκρατία ως θεσμό, την οποία, όπως επισήμανε «πρέπει να υπερασπιστούμε, να την ενισχύσουμε και να την ανανεώσουμε», τονίστηκε στον skai.gr.

«Η δημοκρατία δεν γίνεται τυχαία. Πρέπει να την υπερασπιστούμε, να την ενισχύσουμε και να την ανανεώσουμε. Θα έχω περισσότερα να πω σήμερα το απόγευμα, αλλά χάρη στους εργαζόμενους και τους αξιωματούχους της δημοσκόπησης που εργάστηκαν μέχρι τη νύχτα για να προστατεύσουν το ιερό μας δικαίωμα ψήφου. Και τα εκατομμύρια που έκαναν τη φωνή τους να ακουστεί», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Democracy doesn’t happen by accident. We have to defend, strengthen, and renew it.

I'll have more to say this afternoon, but thanks to the poll workers and officials that worked into the night to safeguard our sacred right to vote. And the millions who made their voices heard.

— President Biden (@POTUS) November 9, 2022